Incidente di Luca Alfieri. Solidarietà per la famiglia

Un uomo dal carattere solare, sempre pronto a intervenire per redimere discussioni e disaccordi. Una persona "buona e generosa".

Sono solo alcuni dei pregi che gli amici ricordano di Luca Alfieri, l’imprenditore guastallese vittima l’altra mattina di un incidente sulla strada Cispadana tra Gualtieri e Pieve Saliceto. Uno scontro tra la sua bici e un camion che non ha lasciato scampo al ciclista, il quale abitava alle porte di Santa Vittoria di Gualtieri.

Imprenditore nel settore del commercio, di recente aveva avviato affari anche in una nuova società. Persona brillante, sempre sorridente e ottimista, Luca Alfieri ha lasciato un grande vuoto tra tutti coloro che lo avevano conosciuto. Anche per questo ora sono davvero tantissimi i messaggi di cordoglio destinati ai familiari in lutto: la moglie Lorenza Manfredini, al figlia Andrea, i fratelli Fabrizio e Massimo, le sorelle Albertina, Laura e altri parenti.

Quando la notizia si è diffusa, dopo che il cadavere è stato identificato formalmente – con sé Luca non aveva telefonino e neppure documenti – sono esplosi il dolore e l’incredulità da parte di amici e conoscenti. E anche sui canali social locali si sono moltiplicati i messaggi di solidarietà ai familiari e i ricordi di Luca. Intanto, si stanno concludendo gli accertamenti della polizia stradale di Guastalla sulla dinamica dell’incidente, per poi concedere il nulla osta per i funerali. L’incidente è avvenuto in un tratto rettilineo della Cispadana, rimasto a lungo chiuso al traffico l’altra mattina per consentire i soccorsi e i rilievi tecnici.

Antonio Lecci