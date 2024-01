Incidente Enduro, frontale fra piloti: gravissimo un 20enne

Quattro Castella (Reggio Emilia), 27 gennaio 2024 – Un giovane vezzanese di vent’anni è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Maggiore di Parma in seguito ad un incidente in moto.

Ai carabinieri – intervenuti sul posto per i rilievi – spetterà il compito di ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

In base alle prime testimonianze, si sarebbe verificato un incidente frontale tra due moto da enduro: su una si trovava il ventenne, sull’altra un 25enne residente a Reggio che nell’impatto ha fortunatamente rimediato traumi meno gravi.

Lo scontro è avvenuto poco dopo le 15,30 in via Luciano Manara, in località Case Rosse: una zona collinare, non lontano dal torrente Modolena dove gli appassionati – in questo caso, un gruppo di amici – imboccano sentieri e carraie per praticare lo sport preferito.

L’impatto si sarebbe verificato nei pressi del sentiero dei ducati, in una zona di campagna denominata Val Roma, in un tratto stretto e non in grado di offrire una buona visibilità: ciascun pilota non si sarebbe dunque accorto in tempo del sopraggiungere del ’collega’ in direzione contraria: impatto inevitabile, aggravato dalla somma delle due velocità.

I carabinieri di Reggio Emilia allertati dalla sala operativa del 118 Emilia Ovest, ha inviato sul posto i colleghi di Quattro Castella.

L’elisoccorso di Parma ha raccolto il ventenne e l’ha trasportato a Parma in prognosi riservata: è ricoverato nel reparto di Rianimazione.

Il 25enne reggiano è stato invece accompagnato in ambulanza all’arcispedale Santa Maria Nuova. Come si diceva, le esatte cause del sinistro sono al vaglio dei carabinieri di Quattro Castella.