Esce di strada e si ribalta: paura per una donna di 50 anni

Reggio Emilia, 6 marzo 2025 – Grave incidente nella notte a Reggio, sulla pericolosa carreggiata di via Salvarani. Una donna di 50 anni è uscita di strada a bordo della sua auto, una Discovery della Land Rover. Il mezzo si è ribaltato più volte, la conducente è rimasta incastrata nell’abitacolo, e per lei sono stati momenti interminabili prima dell’arrivo dei soccorsi. Ma lei, autonomamente, è riuscita a inestricarsi creando un varco nell’autovettura. Oltre ai sanitari del 118 sono arrivati sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno constatato gli ingenti danni all’auto e messo in sicurezza l’area. La donna è stata quindi condotta all’ospedale di Reggio, e le sue condizioni che erano sembrate gravi in un primo momenti poi sono migliorate. Arrivata in codice 3, la donna poi è stata dimessa dal Santa Maria Nuova nel pomeriggio, dopo la conferma delle sue condizioni non più serie come si pensava inizialmente.

E qualche ora prima dell’incidente che ha visto coinvolto la 50enne si era verificato un altro schianto. Anche in questo caso solo uno il mezzo coinvolto. A bordo c’era un uomo di 78 anni, che qualche minuto dopo le 20 ha perso il controllo dell’auto in via Reverberi a Salvaterra di Casalgrande. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco per liberarlo dalle lamiere. L’anziano è stato portato al pronto soccorso di Reggio in condizioni serie. Continuano insomma i sinistri gravi sulle strade reggiane, con conseguenze spesso drammatiche per le persone coinvolte. Ultimamente è stato registrato un picco significativo, con episodi spesso mortali come nel caso di Bruna Galloni, deceduta a Quattro Castella in un tremendo sinistro a pochi passi da casa sua. Galloni era una nota ristoratrice della zona.Troppi episodi simili, tragedie che devono e possono essere evitate.