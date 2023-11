Incidente fatale in via Naviglio. Scagionata l’amministrazione

Nessuna responsabilità del Comune di Fabbrico e del Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale in merito al decesso di un ragazzo di 21 anni, il foggiato Francesco Pio Orlando, vittima di complicazioni cliniche in seguito a un incidente stradale accaduto nel dicembre del 2017 in via Naviglio (foto), alle porte del centro fabbricese. Il giovane era stato stroncato da infezione batterica per aver ingerito acqua dopo essere finito con l’auto in un canale di bonifica. I familiari avviato un procedimento civile per un risarcimento danni, segnalando l’assenza del guard rail lungo la strada e la carenza di un adeguato controllo sulla qualità dell’acqua del canale. Ma in tribunale, a Reggio, le accuse sono state ritenute insussistenti, in quanto non vi sono obblighi di legge sulla protezione delle strade, se non in particolari situazioni. E sulla qualità dell’acqua, il giudice ha ritenuto che non vi fossero responsabilità, in quanto ciò che scorre nel canale non è destinato al consumo umano. Per questo sono state rigettate le richieste di risarcimento avanzate dai familiari del giovane scomparso.