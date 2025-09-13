Incidente a Felina tra auto e moto: muore a 39 anni

Reggio Emilia, 13 settembre 2025 - Incidente moto-auto a Ferlina (Reggio Emilia), morto un centauro 39enne. Lo schianto è avvenuto nella tarda mattinata sulla strada statale 63. La vittima è 39enne di Scandiano, mentre sull'auto guidava un 28enne di Baiso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Castelnovo nè Monti. Nonostante i tempestivi soccorsi e i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario del 118, il motociclista è deceduto poco dopo l'impatto. Sono in corso accertamenti dei Carabinieri per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.