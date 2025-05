Incidente fra due auto ad Acquabona, tre contusi

Scontro tra due auto ieri pomeriggio lungo la statale 63 in località Acquabona. Tre le persone contuse: sono state portate al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti per controlli. L’incidente è avvenuto di fronte al Circolo di Acquabona, all’imbocco di una curva. Le vetture viaggiavano in direzione opposta. Per fortuna, nonostante l’impatto e gli ingenti danni riportati dalle auto, la persone non hanno riportato gravi conseguenze. Solo un giovane ha ricevuto le cure sanitarie sul posto da parte dell’equipe dell’auto-medica giunta sul posto unitamente all’ambulanza della Croce Verde Alto Appennino di Busana. Sul posto anche i vigili del fuoco di Castelnovo per la rimozione delle auto, la Polizia Locale per i rilievi dell’accaduto con il supporto della Polizia Provinciale per il controllo del traffico sulla ss 63, a quell’ora intenso. E’ stata richiesta anche un’ambulanza della Croce Verde di Castelnovo per il trasporto delle persone unitamente all’ambulanza della Croce Verde di Busana.

s.b.