Incidente fra furgoni, domani i funerali di Marco Galaverni

Sono stati fissati i funerali di Marco Galaverni, l’agricoltore di 49 anni (ne avrebbe compiuti cinquanta il primo giugno prossimo) vittima lunedì pomeriggio di un incidente stradale accaduto all’incrocio tra strada della Vittoria e strada Boschi, nelle campagne di Novellara, mentre si recava all’incrocio delle ex Riserie a San Bernardino per consegnare documenti di un trattore della sua azienda agricola, che a sua volta era rimasto coinvolto in un altro incidente, con due donne ferite.

Ieri mattina la magistratura ha concesso il nulla osta, senza disporre l’autopsia. I funerali, affidati all’agenzia Turcato, si svolgono domani, venerdì, partendo alle 10,30 dalla camera ardente dell’ospedale di Guastalla per raggiungere il cimitero di Pieve Rossa di Bagnolo. Marco lascia la moglie Ilaria (da tempo gestore della nota osteria dei Laghi di Seta), i figli Shara e Andrea, la madre Nilde, il padre Alberto, i fratelli Paolo e Patrizia, la suocera Vanna, nipoti, altri parenti e molti amici. Niente fiori: eventuali offerte in sua memoria possono essere destinate alla Cardiochirurgia vascolare del Santa Maria Nuova di Reggio.