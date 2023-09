Incidente fra tre auto Ricoverata una 35enne

Cinque persone sono rimaste coinvolte sabato sera in un incidente fra tre veicoli, accaduto in via Campagnola, alle porte del centro abitato di Correggio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari per trasportare una donna presso l’ospedale di Guastalla.

Si tratta di una 55enne residente a Correggio. L’unica tra le cinque persone coinvolte ad essere stata portata in pronto soccorso a bordo dell’ambulanza della Croce rossa locale. Per l’intervento è stato mobilitato anche il personale dell’automedica dell’ospedale San Sebastiano di Correggio.

La donna ferita non risulta in pericolo di vita. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale della Pianura reggiana.

A seguire poi, nella notte all’incirca poco dopo le due, in via XXV Aprile a Salvaterra di Casalgrande, un’auto ha sbandato ed è finita contro un albero che si trovava al lato della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per portare in ospedale la donna, al Santa Maria Nuova: rimasta ferita, non risulta in pericolo di vita.