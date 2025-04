Incidente, grave un ciclista

Un uomo di origine straniera, abitante a Gualtieri, è rimasto seriamente ferito in un incidente stradale accaduto poco dopo le 17 di ieri sulla circonvallazione di Guastalla, all’incrocio semaforico che immette anche nel piazzale della stazione ferroviaria. Per cause al vaglio dei carabinieri del nucleo Radiomobile, si sono scontrati un’auto e una bici. Il ciclista ha avuto la peggio, sbattendo contro il parabrezza della vettura per poi essere sbalzato sull’asfalto. In breve tempo sono intervenuti l’ambulanza, l’automedica e l’autoinfermieristica. Dopo le prime cure, il ciclista ferito è stato trasportato d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio per valutare un trauma cranico.

Le sue condizioni sono giudicate di media gravità. Illesa, pur se comprensibilmente spaventata, la donna che era al volante dell’autovettura.