Incidente, i feriti migliorano

Migliorano le condizioni dei feriti nell’incidente avvenuto l’altra sera in via Tassone a Bagnolo, non distante dalla locale sede di Croce rossa. Ad avere la peggio sembra essere stato un giovane ventenne, trattenuto in osservazione al Santa Maria Nuova di Reggio per un trauma cranico riportato nello schianto tra due auto. In ospedale è stata medicata e seguita in osservazione medica pure una donna di 38 anni, subito sottoposta ad accertamenti specifici, in quanto risulta essere in stato di gravidanza. Dai primi esami clinici non sembrano esservi ferite di rilievo, ad eccezione di un trauma facciale. Sul posto sono intervenute due ambulanze, il personale dell’automedica della Bassa e i vigili del fuoco, oltre alla polizia locale per i rilievi tecnici.