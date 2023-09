Incidente in autostrada, quattro persone ferite

Quattro feriti, fortunatamente non gravi. È il bilancio dell’incidente che si è verificato ieri mattina, intorno alle 8,30, nel tratto reggiano dell’autostrada A1, al km 137 in direzione Milano. Coinvolte ben quattro auto, tra cui una che si è ribaltata. I feriti sono stati portati, con codici di media e lieve gravità, tra gli ospedali di Montecchio e Reggio. Sul posto la polizia stradale che ha effettuato i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica ed eventuali responsabilità oltre ai vigili del fuoco. Diversi i chilometri di coda. L’incidente ha creato alcuni chilometri di coda e in tanti sono usciti a Reggio, intasando così anche la via Emilia in direzione Parma.