Incidente in monopattino: minorenne ferita

Una ragazza minorenne è rimasta ferita, in modo non grave, in un incidente in monopattino, avvenuta nel primo pomeriggio di ieri sulla circonvallazione di Guastalla, non distante dalla stazione ferroviaria. A prestare i primi soccorsi è stata una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile, in attesa del tempestivo arrivo del personale dell’ambulanza della Croce rossa e dell’autoinfermieristica locale. La giovane è stata trasportata al vicino pronto soccorso ospedaliero per medicare dei traumi lievi. L’incidente si è verificato nei pressi del "parcheggio Mattaccheo".