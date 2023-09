Incidente in motorino a Castelnovo Sotto: ferito un uomo di 61 anni

Un cittadino di origine indiana, D.S., 61 anni, è rimasto ferito in un incidente accaduto l’altra sera verso le 19,30 a Castelnovo Sotto, in località San Biagio, nello schianto tra un ciclomotore e un’auto, tra via Boiardo e via San Biagio. Sono intervenuti i soccorsi con l’ambulanza della Pubblica assistenza per le prime medicazioni. E’ stato poi accompagnato al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, con traumi vari ma non in pericolo di vita. Illeso il conducente della Opel Adam, un 89enne del paese, coinvolta nell’incidente. Rilievi dei carabinieri di Poviglio.