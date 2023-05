Incidente in motorino a Parma: muore il 16enne Matteo Botti di Castelnovo Sotto (Reggio Emilia)

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 9 maggio 2023 - Non ce l’ha fatta il giovane Matteo Botti, 16 anni, che nella tarda serata di domenica era rimasto gravemente ferito in uno scontro tra scooter, avvenuto a Parma, tra via Muratori e via Giovenale, nel quartiere Sidoli.

Ad avere la peggio è stato proprio il ragazzo di 16 anni, che abitava a Castelnovo Sotto, mentre un altro suo coetaneo è stato portato in ospedale ma in condizioni rassicuranti. La situazione per Matteo è sembrata da subito piuttosto critica.

Sul posto sono interventi anche gli agenti della polizia locale per eseguire gli accertamenti sull’incidente, che sembra abbia coinvolto solo i due veicoli a due ruote condotti dai minorenni rimasti feriti.

Nel pomeriggio la notizia del decesso è piombata a Castelnovo Sotto come un macigno, destando incredulità e tristezza. Sarebbe stato autorizzato l’espianto degli organi.

Matteo lascia i genitori Stefano e Simona, un fratello e due sorelle. Il padre Stefano, infermiere ricercatore, è stato anche consigliere comunale di maggioranza fino al 2021. Cordoglio è stato espresso dal sindaco Francesco Monica a nome di tutta la comunità locale.