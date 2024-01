Incidente in piazzale Giovanni Paolo II. Investita ragazzina di sedici anni

Investita a sedici anni mentre attraversa viale Isonzo. È accaduto ieri nel tardo pomeriggio attorno alle 19.30. Sono stati attimi di paura nella zona di piazzale Giovanni Paolo II. La ragazzina è stata investita da un’auto, per cause ancora in corso di accertamento. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i soccorritori del 118 e anche gli agenti della polizia locale.

La vittima sarebbe rimasta cosciente. Sul posto è arrivato anche il padre della sedicenne. La zona di piazzale Giovanni Paolo II è molta buia. La sedicenne alla fine è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Reggio. Le sue condizioni all’apparenza non erano gravi e sarebbe rimasta cosciente dopo l’impatto ma si effettueranno tutti gli accertamenti necessari per scongiurare eventuali conseguenze.

Sono in corso i rilievi della polizia locale, che ieri sono continuati fino a tarda serata per capire come sia avvenuto l’incidente.