Incidente in via Curiel. Centauro ricoverato Un 61enne di Bibbiano è finito in ospedale dopo un incidente in sella ad una motocicletta Yamaha Tracer, avvenuto ieri mattina in via Curiel. Forse a causa della scarsa illuminazione e dell'asfalto bagnato, ha perso il controllo del mezzo. Il ferito ha riportato traumi, ma non è in pericolo di vita.