Incidente Reggio Emilia, auto fuori strada prende fuoco: donna muore bruciata

Auto divorata dalle fiamme

Reggio Emilia, 6 febbraio 2023 - Una donna al volante di un'Audi è morta in seguito a uno spaventoso incidentE (FOTO) che si è verificato intorno alle 13,30 di oggi.

Stando ai primi accertamenti il veicolo di colore chiaro è uscito di strada sulla strada del Carrobbio che va verso Casaleo, a Casina, nel primo Appennino reggiano.

L'auto ha preso fuoco dopo lo spaventoso impatto, finendo in una scarpata, e per la conducente non c'è stato nulla da fare. La donna è morta carbonizzata.

Sul posto carabinieri e vigili del fuoco, per i rilievi del caso. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.