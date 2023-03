Incidente Reggio Emilia, investito sulle strisce e trascinato sull’asfalto: "Si sono rotti i freni"

Gli agenti della Polizia locale sul luogo dell’incidente

Reggio Emilia, 28 marzo 2023 – “Mi dispiace tantissimo per quel signore. Ho ancora il cuore che mi batte a mille. L’ho visto, ho frenato, ma il pedale è andato a fine corsa. Ho suonato, ma era troppo tardi e l’ho investito. I freni prima funzionavano regolarmente, altrimenti non mi sarei messo in strada".

Il conducente del vecchio autocarro cassonato non si dà pace. Si china, guarda la pinza del freno anteriore destro. "Perde olio", dice. E’ l’ennesimo incidente stradale che avviene in via Papa Giovanni XXIII. E stavolta la vita di un pedone è in pericolo. Ha riportato lesioni gravissime a una gamba.

L’investimento è accaduto ieri mattina. Sono le 8,25, il furgone procede verso via Einstein. Col suo carico di materiale ferroso, è diretto verso San Maurizio, dove abita il conducente. Quasi all’altezza della farmacia comunale e del bar Melli, un signore di 74 anni cammina sulle strisce. Attraversa la prima corsia, ma quando ormai mancano pochi passi, viene investito dal mezzo guasto. L’attenzione delle persone presenti è richiamata dal clangore dell’urto contro le lamiere. La scena è impressionante: il povero passante viene trascinato sull’asfalto, le ferite a un arto sono evidenti e gravi.

I primi che accorrono cercano di limitare l’emorragia. In pochi minuti arrivano l’ambulanza e l’automedica inviate dal 118 Emilia Ovest, il pedone viene trasportato a sirene spiegate al Santa Maria. La Polizia municipale intanto, raccoglie le prime testimonianze, sequestra la patente al conducente e avvia i primi accertamenti sia sulla dinamica sia sulle condizioni del mezzo meccanico.

Passano tanti residenti. "In questa stagione il sole è radente a quest’ora, e la strada è va proprio in direzione della luce accecante", ipotizza un signore. C’è chi fa notare che le strisce pedonali sono sbiadite, chi la circostanza che gli automobilisti – in questo tratto rettilineo – corrono troppo veloci. "Servirebbe qualche deterrente".