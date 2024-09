Incidente sul lavoro nel Reggiano: operaio rischia l’amputazione di una gamba

Castellarano (Reggio Emilia), 16 settembre 2024 - Grave incidente sul lavoro nel Reggiano, nella frazione Roteglia del comune di Castellarano: un operaio 47enne di Toano ha subito gravissime lesioni alla gamba sinistra, che ora rischia di essere amputata.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato colpito da una pedana in metallo in movimento. L'infortunato è stato immediatamente soccorso ed elitrasportato all'ospedale di Reggio Emilia, dove le sue condizioni sono al vaglio dei sanitari. Sul posto sono intervenuti in prima battuta i carabinieri delle stazioni di Toano e Castellarano, immediatamente raggiunti dal personale del servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro che hanno avviato gli accertamenti del caso.