Incidente nel Mantovano: muore Benvenuti, reggiano di 62 anni

Reggio Emilia, 4 giugno 2024 – Tragedia nel Mantovano: in uno schianto frontale, ieri mattina, ha perso la vita Claudio Benvenuti, 62enne di Reggio Emilia.

Lo schianto è avvenuto poco dopo mezzogiorno a Castiglione delle Stiviere, lungo la strada provinciale 236. Nell’impatto frontale, che ha visto coinvolte due autovetture, Benvenuti ha perso la vita. L’altro ferito nell’incidente, un uomo di 42 anni, sarebbe in gravi condizioni.

In base a quanto emerso quest’ultimo è stato soccorso e trasportato in eliambulanza all’ospedale di Castiglione: le condizioni del quarantaduenne sono state giudicate piuttosto gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente, che si è verificato tra Brescia e Mantova, nel tratto mantovano, ieri mattina sono arrivati rapidamente i mezzi di soccorso (due ambulanze e l’elisoccorso), i carabinieri e anche i vigili del fuoco. Da accertare ancora con precisione l’esatta dinamica dell’accaduto, le indagini dei militari dell’Arma sono in corso.

A perdere la vita nel terribile schianto Claudio Benvenuti, sessantaduenne, nato a Viano e residente a Reggio Emilia.

A quanto risulta, Benvenuti era attivo nel settore del commercio.