Reggio Emilia, 6 ottobre 2018 - Un uomo di 58 anni è morto in seguito a un incidente, mentre si trovava in sella al suo scooter. L'incidente è avvenuto intorno alle 15,30 di oggi sulla via Emilia Pieve Modolena (nella prima periferia di Reggio Emilia), nel tratto in cui la strada prende il nome di via Fratelli Cervi, all'altezza del distributore Ok.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 con automedica e ambulanza, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia municipale di Reggio Emilia.