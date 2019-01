Reggio Emilia, 23 gennaio 2019 - Due persone sono morte e una è rimasta ferita a causa di un grave incidente che si è verificato alle 3.30 circa sulla A1 Milano-Napoli. Autostrade per l'Italia in una nota comunica che lo scontro è avvenuto nel tratto compreso tra Reggio Emilia e l'allacciamento A1/A22 in direzione Bologna all'altezza del km 145.

Nel sinistro, che ha coinvolto un furgone e un mezzo pesante, due persone hanno perso la vita e un'altra risulta ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, oltre alle pattuglie della polizia stradale e al personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Al momento il traffico è regolare.