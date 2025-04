Incidente mortale, decisivo l’esito dell’alcoltest

E’ il sostituto procuratore Giulia Galfano ad occuparsi del tragico incidente avvenuto la sera di Pasquetta a Montecchio, sulla base del rapporto redatto dalla Polizia Stradale comprensivo dell’esito dell’alcotest effettuato sul 35enne che era alla guida della Jaguar a bordo della quale è morto il 48enne Michele Lucchese. Nei confronti del conducente il reato ipotizzato è quello di omicidio stradale, che risulterebbe aggravato se i test confermassero l’assunzione di alcol o droghe. Una cosa è certa: la vettura procedeva a una velocità estremamente sostenuta. L’autista e la vittima erano amici e abitavano entrambi a Montecchio. La tragedia ha scosso profondamente Montecchio, dove Lucchese si era stabilito da alcuni anni e dove era attivo nel volontariato. Il funerale, una volta ottenuto il nullaosta dalla Procura, si svolgerà in Lombardia, dove il 48enne viveva prima di stabilirsi in Emilia e dove risiedono le due figlie. I tifosi granata del Gruppo Vandelli, di cui Michele faceva parte, hanno deciso di "contribuire alle spese per il funerale del nostro Mitch. La sua famiglia non ci ha chiesto nulla, è stata una nostra scelta, valutando anche i costi che essa dovrà sostenere perché il nostro Mitch possa ritornare a Milano". Per chi vuole contribuire: causale “Per Mitch”. Nome: Gruppo Vandelli associazione di promozione sociale, Iban IT51G0707212805000000729285