Incidente mortale, giovane arrestato: "Aveva assunto cocaina e cannabis"

Un sabato sera di sballo. Musica a tutto volume in discoteca, alcol e droga, e il rientro in macchina in orario molto tardivo, alle 7, quando le luci del mattino si erano già accese. È stato allora che si è spenta tragicamente la vita di un padre di famiglia, travolto mentre era in sella al suo scooter a Canali e stava andando a lavorare.

È questo il mix che ha stordito il 20enne al volante dell’auto che ha causato la morte di Emanuele Iori, 42 anni. Gli accertamenti sull’incidente stradale sono affidati alla polizia locale, coordinata dal pubblico ministero Valentina Salvi. Il 20enne reggiano è risultato positivo non solo agli esami che rilevano l’uso di bevande alcoliche, ma in prima battuta anche al test tossicologico. Al giovane è stato rilevato un tasso alcolico di 1.20 grammi al litro: la legge impone che per i minori di 21 anni che guidano un’auto, per i neopatentati e per i professionisti del volante il livello sia pari a zero.

Per lui è stata formulata l’ipotesi di reato di omicidio stradale: oltre al fatto che lui fosse neopatentato e alterato dal consumo di alcol e stupefacenti, si rimarca che il fatto che lui abbia fatto un sorpasso lungo un dosso con doppia linea continua.

Il ragazzo si trova ancora in carcere; a difenderlo è l’avvocato Alessandra Innaro la quale, essendo il giovane incensurato, potrebbe avanzare per lui la richiesta della misura cautelare degli arresti domiciliari. L’udienza di convalida dell’arresto, davanti al giudice per le indagini preliminari Andrea Rat, è stata fissata per questa mattina. Abbiamo interpellato il legale, ma al momento ha preferito non rilasciare dichiarazioni in accordo con i genitori.

Alla tragedia che ha sconvolto la famiglia della vittima, si accompagna il dramma che stanno vivendo anche i parenti del 20enne che era alla guida. Nel terribile schianto di via Tassoni (Canali), l’uomo era in sella al suo scooterone quando la macchina guidata dal giovane, insieme ad altri amici tutti di rientro dalla discoteca, ha fatto un sorpasso azzardato lungo il rettilineo all’altezza del cavalcavia su viale Salvarani, travolgendo il 42enne, che è morto sul colpo. Iori lavorava da vent’anni come macellaio al supermercato Conad Primavera di Reggio.

Podista appassionato, era tesserato Fidal con la Self Reggio Emilia, e negli ultimi anni nella Uisp per la Futura Running di Cadelbosco. Aveva militato anche nella Podistica Biasola. Amava anche fare i presepi.

Intanto sono stati fissati i funerali di Iori: la cerimonia di addio si terrà domani mattina alle 9.30, partendo dalla casa funeraria della Croce verde per la chiesa di San Gaetano di Albinea, dove sarà celebrata la messa; poi si proseguirà per il cimitero di Montericco. Il 42enne lascia la moglie Cecilia, i figli Manuel e Francesca, di 18 e 10 anni. i genitori Liliana e Gastone, la sorella Elena con Federico.