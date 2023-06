Incidente mortale, patteggia due anni

Ha patteggiato due anni di reclusione il sessantenne Antonio Nigro, originario della Calabria e residente in Svizzera, finito sotto processo, in tribunale a Mantova, per l’incidente costato la vita ad Andrea Lodi Rizzini, cuoco di 43 anni, che abitava a Cogozzo di Mantova.

L’incidente era avvenuto la vigilia di Natale dello scorso anno, sul ponte del Po che collega Boretto a Viadana. Dopo l’incidente il conducente dell’auto si era allontanato senza prestare soccorso.

Solo il mattino dopo il corpo della vittima era stato notato oltre il guard-rail del ponte, in un campo non distante dall’argine, in territorio di Viadana. Le immediate serrate indagini dei carabinieri portarono all’identificazione del "pirata", fermato dopo quattro giorni dall’investimento e accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. L’uomo, in zona per trascorrere le festività natalizie con parenti che abitano tra Brescello e Viadana, alloggiava in un albergo.

A lui i carabinieri erano risaliti grazie all’auto, una Bmw serie 1 vecchio modello immatricolata tra il 2011 e 2013, che la sera della vigilia di Natale era stata ripresa dalle telecamere mentre attraversava il ponte che collega Viadana a Boretto, verso il Mantovano. Andrea Lodi Rizzini era stato investito mentre camminava a piedi proveniente da Boretto, dopo aver abbandonato la sua bicicletta elettrica con la ruota posteriore bucata. Un urto molto violento che lo aveva scaraventato a diversi metri di distanza.

