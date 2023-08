Incidente mortale Si schianta in scooter, cade e batte la testa: addio all’ex vigile urbano

Una caduta rovinosa, battendo violentemente la testa contro un tombino di ferro. Non ha avuto scampo Silvano Terenziani, ex agente della polizia municipale di Reggio, ora in pensione, 76 anni, vittima ieri di un incidente alla rotonda di via del Chionso, a pochi metri dalla Croce Rossa. I soccorsi sono stati immediati, con ambulanza e automedica, ma le ferite erano troppo gravi. Gli agenti della Municipale si sono trovati di fronte al corpo senza vita dell’amico e collega.

Difficile accettare l’ipotesi di un normale incidente stradale, per la grande esperienza ed abilità di pilota motociclista di Terenziani. L’ex agente era stato a lungo tra i protagonisti, negli anni Settanta e Ottanta, proprio della squadra di vigili urbani motociclisti che sono rimasti nella memoria di tanti reggiani e che avevano saputo creare un legame stretto con il territorio e i cittadini.

L’ipotesi che sta prendendo piede è che la causa dell’incidente sia stato un malore. Ci sarebbe un testimone che avrebbe visto lo scooter proseguire senza accennare a curvare alla rotonda, segnale che il conducente aveva forse già perso i sensi. La stessa caduta, rovinosa, potrebbe essere stata resa più grave dal malore del conducente, che non sarebbe stato così in grado neppure di tentare di attutire il colpo.

Silvano Terenziani, 76 anni, da una ventina d’anni in pensione, abitava a Reggio nella zona di Pieve. Lascia la moglie, un figlio e gli amatissimi nipotini. Dai suoi colleghi il ricordo è di grandissimo affetto. "Ho lavorato nella municipale per 37 anni - dice Leandra Fiocchi, ex assistente capo e moglie di un altro dei protagonisti della squadra di motociclisti dei vigili urbani, Vivaldo Ghizzoni, scomparso nel 2018 - e per molti anni ho lavorato con lui in ufficio. Era una persona meravigliosa, non l’ho mai sentito dire cattiverie, ha sempre trattato tutti con gentilezza. Ed era un bravissimo padre di famiglia, era innamorato della sua famiglia, aveva dei nipoti per i quali stravedeva: quando era andato in pensione si era dedicato a loro".

Aveva una dote speciale, Terenziani: una memoria prodigiosa: "Soprattutto quando non c’erano ancora i database, lui ricordava tutti i numeri di targa, i nomi delle persone che avevano compiuto delle violazioni... Sapeva dire che cosa aveva fatto una persona, chi era suo padre, sua madre... Adesso bisogna andare a cercare tutto nei database, lui aveva tutto inciso nella memoria". Fisico corpulento, sapeva farsi rispettare nel suo lavoro: "Ma ricordo la sua umanità incredibile verso colleghi e cittadini. Era simpaticissimo. E’ davvero difficile poter dire tante cose belle per una persona".

Aveva qualche rimpianto per una stagione nella quale i vigili urbani potevano costruire un legame speciale con il territorio e con i cittadini? "Sicuramente abbiamo vissuto i cambiamenti di questi anni un po’ come se si trattasse di un nostro allontamento dal cittadino - conclude Leandra Fiocchi -. Si chiede tanto alla Polizia Munipicale, ma si è persa la possibilità di essere molto presenti sulla strada, essendo impegnati tra tante competenze, mille cose da fare...".

Paolo Patria