Terribile incidente: scontro tra moto e auto, poi le fiamme. Morto il centauro

Reggio Emilia, 21/10/2023 – E’ avvenuto stamattina presto, attorno alle 6.45, l’incidente in via Tassoni, zona Canali, in cui ha perso la vita un motociclista. Lo schianto con un’automobile è stato fatale.

Dopo lo scontro la macchina è stata avvolta dalle fiamme. Sul posto, oltre al 118 e alla polizia locale, sono intervenuti i vigili del fuoco. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia Municipale e l’esatta dinamica dell’incidente è ancora in fase di chiarimento.

Non risulta, per fortuna, nessun’altra persona ferita tra le altre vetture coinvolte, che transitavano in via Tassoni in quel momento.