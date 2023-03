Incidente oggi Reggio Emilia: 66enne muore nello schianto tra Campagnola e Rio Saliceto

Il luogo dell'incidente

Campagnola (Reggio Emilia), 1 marzo 2023 - Un uomo di 66 anni, che dalle prime informazioni risulta risiedere fuori dalla provincia reggiana, ha perso la vita in un incidente stradale accaduto nella tarda mattinata, verso le 11,30, in località Ponte Vettigano, tra Campagnola e Rio Saliceto, nei pressi della rotonda e la strada per Fabbrico. Uno schianto che ha coinvolto l’auto della vittima e un camion condotto da un giovane residente nel Mantovano, quest’ultimo rimasto illeso.

Per il conducente dell’auto, invece, non c’è stato nulla da fare. Immediato l’allarme al 118, con l’intervento sul posto dell’ambulanza della Croce rossa di Fabbrico, l’automedica di Correggio, i vigili del fuoco di Guastalla e Reggio. Mobilitato anche l’elisoccorso da Parma, che però non è giunto sul luogo dell’incidente. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi tecnici sulla dinamica dello schianto. Per il conducente sessantenne della vettura, rimasto incastrato nell’abitacolo, è stato dichiarato il decesso. Evidenti i disagi al traffico, con la chiusura della strada provinciale, oltretutto nel giorno in cui è prevista la chiusura dell’altra carreggiata, quella tra Rio Saliceto e Fabbrico, per lavori in corso che dovrebbero durare almeno quattro mesi.