Incidente a Reggio Emilia tra auto e moto, grave un centauro

Reggio Emilia, 20 giugno 2023 – Incidente oggi intorno alle 18,30 a San Maurizio, in via Zanti, nella periferia di Reggio Emilia. Un’auto e una motocicletta si sono scontrate, per ragioni ancora al vaglio degli investigatori.

Sul posto, dopo l’allarme, sono subito arrivati i sanitari del 118 che hanno medicato e stabilizzato i feriti sul posto: il motociclista è stato poi portato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio con lesioni gravi.

Gli agenti della polizia locale sono intervenuti per regolare il traffico e per effettuare i rilievi di legge: dovranno chiarire le cause dello schianto.