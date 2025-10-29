Emergenza casa

Matteo Naccari
Emergenza casa
ReggioEmilia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Previsioni meteoOmicidio BolognaTonfo in Borsa BiesseSofia StefaniElena UgoliniMamma sfrattata
Acquista il giornale
CronacaFinisce col trattore in una scarpata: morto sul colpo
29 ott 2025
REDAZIONE WEB
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. Finisce col trattore in una scarpata: morto sul colpo

Finisce col trattore in una scarpata: morto sul colpo

Tragedia a Canossa (Reggio Emilia), l’uomo stava lavorando su un terreno di sua proprietà. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco

Morto il conducente del trattore finito nella scarpata a Canossa

Morto il conducente del trattore finito nella scarpata a Canossa

Per approfondire:

Canossa (Reggio Emilia), 29 ottobre 2025 – Tragedia nel pomeriggio di oggi a Canossa, in località Castello, in provincia di Reggio Emilia, dove è avvenuto un infortunio agricolo mortale. Un uomo stava lavorando col suo trattore quando è finito col mezzo in una scarpata ed è morto sul colpo.  

L'incidente è avvenuto intorno alle 16 e sul posto, i carabinieri hanno accertato che la vittima è un pensionato di 86 anni, residente a Canossa. Mentre stava guidando un trattore su un terreno di sua proprietà, per cause ancora in fase di accertamento, l'uomo ha perso il controllo del mezzo agricolo. Il trattore è finito in una scarpata, provocando il decesso immediato dell'86enne.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente anche i vigili del fuoco e l'elisoccorso. I carabinieri stanno conducendo i dovuti accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica e le cause che hanno portato al tragico infortunio.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata