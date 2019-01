Scandiano (Reggio Emilia), 20 gennaio 2019 – Tre persone, tra i quali una diciassettenne modenese in gravi condizioni, sono rimaste ferite in un incidente accaduto verso le sei in via Pedemontana, in comune di Scandiano. Per cause al vaglio dei carabinieri di Albinea, intervenuti sul posto per i rilievi di legge, un’autovettura Citroen C3 è uscita di strada all’altezza della rotonda di via Brolo Sopra.

Alla guida si trovava un ventenne modenese. Con lui due diciassettenni, pure loro della provincia di Modena. L’auto si è ribaltata. Una delle ragazze trasportare sulla vettura ha riportato traumi piuttosto seri, tanto da essere ricoverata nel reparto di rianimazione del Santa Maria Nuova di Reggio, in prognosi riservata. Meno gravi le lesioni riportate dagli altri due feriti. La vettura, in attesa di completare gli accertamenti, è stata posta sotto sequestro. Sul posto due ambulanze della Croce rossa, il personale dell'automedica e i vigili del fuoco.