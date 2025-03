Incidente, perde tre dita della mano

Raffica di incidenti sulle strade della Bassa Reggiana. Un giovane di 21 anni, residente a Luzzara, ha riportato un grave trauma alla mano sinistra, ferita in un incidente stradale accaduto verso le 12,30 di ieri sull’argine del Po fra Guastalla e Luzzara, nei pressi di Tagliata. Forse per un contatto con il vetro di un finestrino o con una lamiera metallica, il giovane ha riportato l’amputazione di tre dita della mano. La sua vettura, una Ford Fiesta, si è schiantata contro il muretto dell’argine. Sono arrivati gli operatori della Croce rossa di Guastalla con l’automedica della Bassa. Dopo le prime cure è stato disposto il trasferimento d’urgenza al Policlinico di Modena, dove è attiva la Chirurgia della mano, nel tentativo di recuperare la funzionalità delle dita. Rilievi della polizia stradale.

Sempre a Luzzara, poche ore prima altro schianto con la sbandata di un’auto, sulla Circonvallazione del paese. Il giovane alla guida, di 25 anni e abitante in zona, è apparso in stato di ebbrezza alcolica. È stato portato in ospedale per gli accertamenti. Se confermata la positività all’alcoltest rischia la sospensione della patente. Rilievi dei carabinieri. I soccorsi sono intervenuti anche a Correggio, verso le 13 di ieri, tra via San Pellegrino e via San Martino a Mandrio, dove sono intervenuti ambulanza e autoinfemieristica per prestare le prime cure a due donne e un uomo, dopo lo schianto fra due auto. Le loro condizioni non risultano gravi. Rilievi eseguiti dalla polizia locale della Pianura reggiana.

Antonio Lecci