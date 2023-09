La polizia insegue i ladri, ma si schianta contro lo scooter di un malcapitato

Reggio Emilia, 19 settembre 2023 – Stavano inseguendo una banda di ladri pronti a colpire in un appartamento sulla via Emilia verso Parma, quando si sono scontrati con l’auto di servizio della polizia con uno scooter di un malcapitato.

Uno spaventoso e rocambolesco incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, quello avvenuto oggi pomeriggio attorno alle 15. Una Volante, allertata per un furto in atto in un’abitazione della zona, si è subito precipitata per fermare i malviventi.

Questi ultimi però alla vista dei lampeggianti e all’udire delle sirene, sono riusciti a mettersi in auto per fuggire.

Da qui è nato un concitato inseguimento in strada. Ma nello slalom tra le piccole vie della zona residenziale di Cella, in via Fernando Croci, gli agenti sono andati a sbattere contro un motorino guidato da un 50enne.

Un impatto violento, tremendo che ha fatto temere il peggio. Immediato è stato l’allarme ai soccorsi, con due ambulanze e un’automedica che si sono precipitate sul posto.

L’uomo sullo scooter è stato portato al pronto soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio con un codice di media gravità. Mentre sono rimasti praticamente illesi i due agenti uomini alla guida dell’auto di servizio della questura. Sul posto anche la polizia locale che ha effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica del fortuito incidente.