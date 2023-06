Incidente a Reggiolo tra auto e moto: veicoli in fiamme, i due conducenti con gravi ustioni

Reggio Emilia, 16 giugno 2023 - Un terribile incidente si è verificato intorno alle 18 di oggi a Reggiolo, nella Bassa reggiana, fra un'auto e una moto.

La Renault Clio condotta da un 53enne del posto si è scontrata, per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti, con una Aprilia di un 35enne di Suzzara (Mantova) su via Cattanea.

A seguito del violentissimo impatto l'auto è andata in fiamme ed entrambi i conducenti sono stati trasportati in elicottero all'ospedale Maggiore di Parma, dove si trovano ricoverati in prognosi riservata, a causa delle ustioni riportate.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti per i rilievi i carabinieri di Boretto e i vigili del fuoco di Mantova.