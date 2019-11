Reggiolo (Reggio Emilia), 7 novembre 2019 – Diversi feriti verso le 21 in via Guastalla a Brugneto di Reggiolo, dove si sono scontrate frontalmente due vetture (foto): una Lancia Musa e un'Audi. Una di queste è poi finita nel cortile di un’abitazione accanto alla carreggiata. Sul posto un notevole spiegamento di forze in soccorsi con tre ambulanze della Croce rossa di Reggiolo e Guastalla, automedica e autoinfermieristica dell’ospedale della Bassa, raggiunti pure dall’elisoccorso di Brescia, oltre che dai vigili del fuoco, in quanto almeno uno dei feriti risultata essere rimasto incastrato nell’abitacolo dell’auto.

Tra i feriti anche due minorenni di 7 e 12 anni. Sono stati portati al Santa Maria Nuova di Reggio, mentre la madre è stata trasferita in ospedale in elicottero. Ferito pure il conducente della seconda vettura, ma non risulta essere grave.

Sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi di legge. Nel tratto interessato dall’incidente, la Strada Provinciale 2 è stata chiusa al traffico, tra Villarotta e Reggiolo, con i veicoli deviati su percorsi alternativi. La Provinciale 2 è stata più volte teatro di incidenti, talvolta anche gravi.

