Guastalla (Reggio Emilia), 27 giugno 2021 - Un augurio a Daniel: "Guarisci presto. Dai tuoi amici e le maestre". Ma anche un ricordo per la sorellina che non c’è più: "Vola in alto, nostra piccola Bianca". Frasi affidate a striscioni e cartelli affissi davanti alla scuola elementare di Pieve di Guastalla, con famiglie e insegnanti ancora increduli di fronte all’incidente che in Romania ha provocato il decesso di Andrei Vrabie, 29 anni, della moglie Liudmila, 30 anni, e della figlia più giovane, Bianca, di sette anni. Solo il piccolo Daniel, 10 anni, si è salvato.

Mercoledì scorso stavano tornando in Moldavia, per le vacanze dai nonni paterni. In Romania, nella contea di Cluj, si è verificato lo scontro tra la loro Opel Insigna e un camion. Non si esclude un colpo di sonno del conducente dell’auto alla base dello schianto. Andrei, che lavorava nel settore delle pulizie, aveva lavorato fino a tardi in un’azienda di macellazione. Dopo pochissime ore di riposo, si era messo al volante, diretto in Moldavia.

Intanto, mentre si preparano i funerali nel piccolo paese di Rezina, nel market "Il Vento dell’Est", sulla circonvallazione a Guastalla, continua la raccolta fondi per la famiglia Vrabie. Numerosi vicini di casa hanno donato un contributo, per far fronte alle spese dei funerali. Solidarietà per una famiglia che, in questi anni a Guastalla, si era fatta benvolere e stimare da tutti.