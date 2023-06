Incidente a Scandiano (Reggio Emilia), si ribalta con l’auto e muore

Reggio Emilia, 22 giugno 2023 – Un tragico schianto si è verificato stasera, intorno alle 20.30, a Fellegara di Scandiano. Un uomo di 37 anni, di origine ghanese e residente a Formigine (nel Modenese) ha perso la vita ribaltandosi con la sua auto, mentre percorreva via Molinazza, all’altezza della Madonna della Neve.

Subito, dopo l’allarme, sono scattati i soccorsi, con i sanitari del 118 che si sono mobilitati anche con l’elicottero partito da Bologna. Ma per il conducente della Mercedes non c’è stato nulla da fare e i soccorritori al loro arrivo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

L’uomo di 37 anni è stato estratto dalle lamiere aggrovigliate dei veicolo dai vigili del fuoco di Reggio Emilia, arrivati sul posto con due squadre e l’autogrù.

Ora le indagini – sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale – proseguono per chiarire i contorni della tragedia avvenuta in via Molinazza.

Non si esclude che possa avere avuto un malore alla guida.