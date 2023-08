Incidente Reggio Emilia, perde il controllo dello scooter e cade: muore l’ex vigile Silvano Terenziani

Reggio Emilia, 20 agosto 2023 – Una caduta in scooter si è trasformata in tragedia oggi intorno alle 10 in via del Chionso a Reggio Emilia, vicino alla sede della Croce Rossa. Un uomo che stava viaggiando sul suo scooter, secondo una prima ricostruzione, ha perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente a terra. Nella caduta ha picchiato violentemente contro un tombino e l'urto è stato fatale.

Inutili sono stati i tentativi di soccorso da parte di ambulanza e automedica, mentre sul luogo accorreva per i rilievi gli agenti della Polizia Municipale di Reggio, che scoprivano con sgomento che la vittima era un loro ex collega, il 76enne Silvano Terenziani, ora in pensione.