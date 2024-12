Incidente stradale a Castelnovo Sotto: auto ribaltata, passeggero scomparso

Soccorsi mobilitati ieri notte in via Alighieri a Castelnovo Sotto, dove un’auto Bmw ha sbandato a una rotatoria, per poi ribaltarsi sulla carreggiata. Due le persone a bordo. Il passeggero risulta essersi allontanato prima dell’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

Il conducente, un uomo di 47 anni abitante a Cadelbosco Sopra, è stato portato in ambulanza al pronto soccorso di Reggio, ma poco dopo ha rinunciato alle cure, per poi allontanarsi dalla struttura sanitaria.

Come da prassi in questi casi, è stato disposto un accertamento sullo stato psicofisico del conducente, mentre sono in corso pure verifiche per risalire all’identità dell’altra persona coinvolta nell’incidente. I rilievi eseguiti dalla polizia stradale di Guastalla. Sul posto i vigili del fuoco per mettere la vettura in sicurezza.