Incidente stradale a Correggio, ferito un motociclista, rallentamenti al traffico

Un uomo è rimasto ferito, nel tardo pomeriggio di venerdì, in un incidente stradale accaduto sulla strada provinciale 46, all’incrocio con via Costituzione, a Correggio. Si sono scontrati un’autovettura e una moto. Ad avere la peggio è stato il conducente del veicolo a due ruote, che è stato sbalzato sull’asfalto. E’ stato raggiunto dal personale della Croce rossa di Fabbrico per le prime cure.

Subito dopo è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Ramazzini di Carpi, per completare gli accertamenti. L’uomo ha riportato vari traumi, ma non gravi. I rilievi tecnici sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale della Pianura reggiana. A causa dell’incidente si sono registrati rallentamenti al traffico, durante i soccorsi e fino al completo recupero dei veicoli coinvolti nello scontro.