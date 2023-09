Incidente stradale a Gattatico: ciclista sbalzato nel fosso da un'auto

E’ stato trovato ferito, in bici, in un fossato in via Bertozzi a Gattatico. L’altra notte, poco prima delle 24. Il giovane ciclista ai soccorritori ha raccontato di essere stato urtato da un veicolo, col conducente che sarebbe poi fuggito. Il giovane, dopo le prime cure, è stato accompagnato in ospedale per medicare traumi di media gravità. Non risulta essere in pericolo di vita. Si indaga per risalire al presunto ’pirata’.