Incidente stradale nel Reggiano: grave motociclista 19enne

Rio Saliceto (Reggio Emilia), 16 giugno 2024 – Un ragazzo di 19 anni di Rolo è rimasto gravemente ferito, a causa di un incidente stradale che si è verificato questa notte, poco prima dell’1.30 lungo la provinciale 46 denominata via Cà de Frati del comune di Rio Saliceto, in provincia di Reggio Emilia.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri della stazione di Fabbrico che hanno proceduto ai rilievi di legge, il 19enne si trovava in sella alla suo moto, una Yamaha MT 07, e stava percorrendo la SP 46 quando giunto all’altezza del km 4, per cause da chiarire, ha perso il controllo della moto e si è scontrato contro il guardrail. È così uscito di strada.

Il ragazzo è stato portato in gravi condizioni al Santa Maria di Reggio Emilia a seguito dei gravi traumi riportati, ma non è in pericolo di vita.