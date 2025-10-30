Incidente sul lavoro: grave 25enne

Momenti di grande paura dopo un grave infortunio sul lavoro avvenuto ieri a Sant’Antonino di Casalgrande: padre e figlio sono rimasti schiacciati da una lastra di marmo. E’ successo verso le 13.30 nel piazzale dell’azienda ‘Omic impianti’ in via don Pasquino Borghi. I due uomini non sono dipendenti della ditta. Nell’incidente sono rimasti coinvolti un 54enne e il figlio di 25 anni, entrambi residenti nel comune di Scandiano. I due uomini, per cause in corso d’accertamento, sono rimasti schiacciati da una pesante lastra di marmo. I due sono stati prontamente soccorsi dagli operai della ditta vicina. È stata subito informata la centrale del 118 che ha coordinato l’emergenza e inviato rapidamente a Sant’Antonino i volontari della pubblica assistenza Ema Emilia Ambulanze di Casalgrande e pure il personale dell’automedica. I due feriti, dopo le prime terapie ricevute dai sanitari, sono stati poi trasferiti all’ospedale di Baggiovara.

Il 25enne è stato trasportato d’urgenza al nosocomio, in gravi condizioni di salute (in codice rosso), a causa di uno schiacciamento al bacino, mentre il padre 54enne ha riportato lesioni meno gravi. A Sant’Antonino sono arrivati i carabinieri della stazione di Casalgrande. Sul posto è intervenuto il personale dell’Ausl del servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro per eseguire subito gli accertamenti per avviare le indagini tecniche e cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’infortunio che si è verificato nel comune del comprensorio ceramico reggiano.

Matteo Barca