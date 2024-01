Incidente sul lavoro, paura nella zona industriale. Camionista di 30 anni trasportato in elicottero

Un trentenne, camionista di una impresa di trasporti, è rimasto seriamente ferito in un infortunio sul lavoro accaduto nel tardo pomeriggio di ieri nella zona industriale Gorna a Reggiolo. Nei pressi dello stabilimento della Profiltubi, in via Grandi, si è verificata una caduta accidentale dell’uomo, che probabilmente ha perso l’equilibrio mentre era impegnato in operazioni di carico-scarico di materiale. Alcuni colleghi lo hanno notato a terra, con un vistoso trauma cranico, accanto al mezzo pesante. Immediato l’allarme ai soccorsi, con la centrale operativa del 118 che ha mobilitato l’ambulanza della Croce rossa di Reggiolo, l’autoinfermieristica di Guastalla, raggiunti poco dopo dal personale dell’elisoccorso di Parma, atterrato in un’area accanto all’azienda. Dopo le prime cure, il camionista, di origini romene, sembrava dare segni di ripresa, ma è stato comunque trasportato in elicottero al Santa Maria Nuova di Reggio, con traumi giudicati piuttosto seri, di media gravità. Sarebbe stata proprio una perdita di equilibrio a provocare la caduta. Per fortuna nei pressi del luogo dell’infortunio si trovavano altri lavoratori, i quali si sono accorti di quanto accaduto, facendo intervenire pure gli operatori interni addetti al primo soccorso. L’episodio è stato segnalato, come da prassi in questi casi, al Servizio di medicina sul lavoro dell’Azienda sanitaria locale, per eseguire accertamenti.