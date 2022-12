Incidente sul ponte del Po, arrestato il presunto "pirata"

Il luogo dell'incidente

Boretto (Reggio Emilia), 30 dicembre 2022 - Che la risoluzione del caso fosse vicina lo si è capito nella prima serata di ieri, di fronte al massimo riserbo manifestato da inquirenti e forze dell’ordine al termine del lungo interrogatorio di un uomo nella caserma di Viadana di Mantova, alla presenza del sostituto procuratore Michela Gregoretti. Costituitosi spontaneamente o rintracciato dai carabinieri? Di certo è che è stato un lungo colloquio in caserma, che alla fine ha portato allo stato di arresto di un sessantenne calabrese, originario di Cosenza ma residente in Svizzera, per l’omicidio stradale con omissione di soccorso della sera della vigilia di Natale, avvenuto sul ponte del Po a Viadana, ai danni di un pedone, il cuoco 43enne Andrea Lodi Rizzini, che pare arrivasse a piedi da Boretto, dove aveva lasciato la bici in panne, a causa della foratura di una ruota. Le indagini, le telecamere di videosorveglianza, gli elementi trovati sul posto e forse i costanti appelli degli investigatori hanno portato probabilmente a risolvere il caso, a poche ore dai funerali di Andrea, officiati nella chiesa di Cogozzo di Viadana, dove il cuoco abitava con l’anziano padre. Il calabrese era forse in zona in visita da parenti, nel Mantovano, per le festività natalizie. La sera dell’incidente risulta essere stato alla guida di una Bmw di colore bianco, ovvero il veicolo coinvolto nell’incidente mortale. Il sessantenne è stato portato in carcere a Mantova, a disposizione dell’autorità giudiziaria.