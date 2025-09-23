Incidente sulla rotatoria. Ferito un uomo di 67 anni

Ci sono voluti anni, con la battaglia dei cittadini della zona fatta di raccolte di firme, sollecitazioni, proteste, richieste continue per la sicurezza all’incrocio che, in pratica, si trova al confine tra quattro Comuni: Guastalla, Novellara, Cadelbosco Sopra e Gualtieri. Un incrocio spesso teatro di incidenti, talvolta anche gravi, con costanti interventi di soccorsi sanitari e forze dell’ordine.

Di recente, finalmente, la Provincia – competente per quel tratto di strada – ha realizzato la tanto attesa rotatoria, promessa da anni ai cittadini e ora diventata realtà. Dunque, un aumento della sicurezza, pur se qualche incidente può capitare, anche se con conseguenze meno gravi, vista la necessità di rallentare in prossimità della rotonda.

Proprio un incidente si è verificato ieri pomeriggio verso le 15,30 all’altezza della rotatoria, tra via Ponte Pietra Superiore e via Ponte Magnano, con un uomo di 67 anni, residente a Cadelbosco, che a bordo di una Fiat Punto è finito fuori strada, fermandosi contro un palo della pubblica illuminazione. Sono arrivati sul posto i soccorsi con l’ambulanza della Croce rossa locale e il personale dell’autoinfermieristica dell’ospedale della Bassa.

Dopo le prime cure, l’uomo è stato caricato in ambulanza e trasportato al pronto soccorso di zona, in stato di choc ma in condizioni generali non gravi. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del nucleo infortunistica della polizia locale della Bassa per effettuare i rilievi tecnici e richiedere gli accertamenti necessari per verificare la causa della sbandata.

Intanto, la realizzazione della rotatoria rappresenta una "vittoria" per i cittadini che da anni, dopo tante promesse e impegni, attendevano l’intervento basilare per una maggiore sicurezza all’incrocio.

Antonio Lecci