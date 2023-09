Incidente sulla statale 63 a Castelnovo Monti: schianto tra due auto, una si ribalta

Incidente ieri notte sulla statale 63 alla periferia di Castelnovo Monti, un’autovettura si ribalta, intervento dei soccorsi per due persone ferite, ma non gravi. Lo schianto si è verificato poco prima delle 23 di venerdì notte, sull’intersezione di via Risorgimento (ss63) con via Kennedy (quartiere Pep). Un’Audi condotta da un trentenne che procedeva su via Risorgimento in direzione Reggio Emilia, si è scontrata con una Dacia Duster, con alla guida un settantenne che, procedendo su via Kennedy, impegnava l’intersezione nel momento in cui si immetteva su via Risorgimento. Nella collisione, l’Audi si è ribaltata (foto). Subito allertati i soccorsi, ma per fortuna i due conducenti riportavano lievi ferite. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri di Castelnovo Monti.

s.b.