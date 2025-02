Incidente sulle piste al Cerreto. Perde il controllo degli sci. Gravissima una ventunenne

Grave incidente ieri mattina all’impianto sciistico di Cerreto Laghi, nel comune di Ventasso. Una giovane di 21 anni, originaria di La Spezia, ha perso il controllo degli sci durante la discesa e ha sbattuto contro una ringhiera di ferro. La ragazza è stata elitrasportata all’ospedale Maggiore di Parma, al momento risulta ricoverata in rianimazione. Le sue condizioni sono gravissime.

Il fatto è accaduto poco dopo le 11 del mattino. Secondo quanto ricostruito dalla polizia di Stato, che si è occupata dei rilievi, la 21enne stava scendendo lungo la pista da sci quando ha perso il controllo su un avvallamento. Gli sci avrebbero preso velocità e uno si sarebbe staccato. La giovane è andata a sbattere contro una delle ringhiere in metallo che delimitano la pista. Immediato l’allarme alla squadra di servizio sicurezza che presidia l’impianto sciistico, composta da agenti della polizia di Stato e operatori della Croce Rossa.

Questi ultimi hanno prestato le prime cure alla ragazza, richiedendo poi l’intervento dell’Eliparma per un trasporto d’urgenza. La giovane, riferiscono le autorità, non è una sciatrice inesperta e al momento dello schianto indossava il casco. Non risultano altre persone coinvolte nell’incidente.

Quando gli operatori sanitari hanno raggiunto la 21enne, questa aveva perso conoscenza. È stata caricata sull’elicottero e trasportata in codice rosso all’ospedale Maggiore di Parma. Gli ultimi aggiornamenti sul suo stato di salute confermano il ricovero nel reparto di rianimazione, prognosi riservata. Nella serata di ieri le sue condizioni si sono aggravate.

Per il secondo weekend di fila l’Appennino reggiano, meta di tanti appassionati di sci, vede attivare i soccorsi per incidenti anche ad alta quota. Domenica scorsa, infatti, quattro giovani scialpinisti sono stati recuperati sul Monte Cusna. I ragazzi sono stati travolti da una slavina: due di loro erano rimasti completamente sommersi dalla neve.

Solo grazie alla prossimità e al tempestivo intervento del Soccorso Alpino Monte Cusna sono stati recuperati in tempo, mentre gli altri due hanno dato l’allarme e sono stati aiutati da altri scialpinisti in zona. I due ragazzi recuperati da sotto la neve sono stati portati all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti in buone condizioni di salute, per effettuare i dovuti accertamenti. A seguito delle recenti nevicate e anche di questo episodio, il Servizio Meteomont emiliano-romagnolo dei Carabinieri ha lancia l’allerta per il rischio di valanghe nelel giornate di ieri e sabato, raccomandando "a tutti gli escursionisti di prestare la massima attenzione e di adottare comportamenti prudenti per evitare incidenti".

Giulia Beneventi