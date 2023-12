Incidente sulla tangenziale di Reggio Emilia: gravi due bimbi

Reggio Emilia, 21 dicembre 2023 – Grave incidente in tangenziale questa mattina, attorno alle 8, nella zona Annonaria, in viale Martiri di Piazza Tien An Men.

Tre le auto coinvolte e sei i feriti in totale, di cui uno più grave. Ad avere la peggio sarebbero stati proprio due minori.

Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi del caso. In fase di accertamento la dinamica dell'incidente.