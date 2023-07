Incidente tra 2 auto, bimba ferita

Una bambina è rimasta lievemente ferita ieri mattina in un tamponamento tra due auto in via San Lorenzo a Baiso. Il sinistro si è verificato verso le 10. Sul posto sono prontamente arrivati gli operatori inviati dalla centrale operativa del 118. Una bambina, dopo le prime terapie, è stata portata in ospedale per essere sottoposta agli accertamenti e alle cure del caso da parte dei sanitari.

Fortunatamente le sue condizioni di salute non sono gravi. In via San Lorenzo sono intervenuti anche i carabinieri. I militari dell’Arma hanno eseguito i rilievi e ricostruito l’esatta dinamica dell’incidente stradale, l’ennesimo che si registra negli ultimi giorni sulle arterie della nostra provincia.